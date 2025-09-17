В Одесі запускають серійне переобладнання трамваїв «Татра» підйомниками для маломобільних пасажирів

В Одесі розпочали серійне встановлення підйомних механізмів на трамваї моделі «Татра». Перший модернізований вагон вже працює на маршруті №15, ще два з’являться до кінця року. Обладнання створене за авторською технологією КП «ОМЕТ», яка наразі проходить патентування.

Як повідомив міський голова Геннадій Труханов, рішення щодо інклюзивної модернізації трамваїв було знайдено під час участі в міжнародній виставці InnTrans у Берліні. Ця ініціатива дозволила вирішити проблему, яка довгий час залишалася актуальною для багатьох міст пострадянського простору.

Модернізовані вагони «Татра» залишаються в експлуатації навіть у європейських столицях, зокрема в Празі. Одеса вирішила зберегти ці надійні машини, підвищивши їхню доступність для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Перед запуском проєкту інженери КП «ОМЕТ» провели консультації з ветеранами, користувачами візків, представниками маломобільних груп та їхніми супроводжуючими. За результатами обговорення, новий підйомний механізм отримав позитивні відгуки — він визнаний зручним, безпечним і ефективним.

Серійне встановлення підйомників уже стартувало на виробничих базах КП «ОМЕТ». Надалі кількість доступного громадського транспорту в місті зростатиме.