В Одесі під час перевірки документів чоловік поранив військовослужбовця та втік

Увечері 16 вересня в Київському районі Одеси під час спільних заходів з оповіщення, які проводили представники Національної поліції та військовослужбовці районного ТЦК та СП, стався напад на військовослужбовця.

Під час перевірки документів один із чоловіків відмовився їх пред’являти, спробував утекти, а потім завдав військовому ножового поранення й втік із місця події. Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Потерпілого у тяжкому стані доставили до лікарні, де йому надано медичну допомогу.

Інцидент зафіксовано на боді-камеру військовослужбовця. Відеоматеріали та інші докази будуть передані правоохоронцям для подальшого розслідування та проведення процесуальних дій.

Правоохоронці розшукують нападника. Його дії можуть бути кваліфіковані як посягання на життя військовослужбовця або працівника правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків.