У Південному школяр випадково розпилив газовий балончик: постраждали 11 дітей

За попередніми даними, 14-річний учень випадково привів у дію газовий балончик, який мав при собі, перебуваючи у шкільній вбиральні. Речовина поширилася в сусідній клас, де перебували 23 учні сьомого класу.

Школярів одразу вивели на свіже повітря. Шестеро дітей були доставлені до лікарні для обстеження й надання медичної допомоги. Станом на зараз у медичному закладі залишаються двоє ліцеїстів з попереднім діагнозом — інгаляційне отруєння невстановленою речовиною. Решту постраждалих відпустили додому.

На місці працює поліція. Газовий балончик, який, за словами батька, був придбаний для самозахисту сина, вилучено.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини події та вирішують питання щодо її правової кваліфікації.

За фактом події дізнавачі відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Триває досудове розслідування.

