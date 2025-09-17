У Кароліно-Бугазі через підпал згоріли торгові кіоски та будиночки бази відпочинку

Вранці, у одному з селищ Кароліно-Бугазької ОТГ, спалахнула масштабна пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Сильне задимлення помітив місцевий житель, який і повідомив про це рятувальників та поліцію. Пожежу оперативно ліквідували, а правоохоронці швидко встановили особу, причетну до її виникнення. Менш ніж за годину зловмисника розшукали на березі лиману.

Як з’ясували поліцейські, 53-річний місцевий мешканець підпалив на вулиці ганчір’я та опале листя. Вогонь швидко вийшов з-під контролю й перекинувся на три торговельні кіоски та три дерев’яні будиночки бази відпочинку — всі вони згоріли дотла. Чоловік не намагався загасити полум’я і одразу втік з місця події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, вилучили речові докази та призначили експертизи, зокрема для оцінки розміру завданих збитків.

За словами начальника Білгород-Дністровського райвідділу поліції Павла Бобчинського, фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 270 КК України — порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило велику матеріальну шкоду. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.