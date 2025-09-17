Сучасний мамограф з 3D-томосинтезом встановлено в МКЛ №1 Одеси

В Хаджибейському районі Одеси з'явився сучасний мамограф

У консультативно-діагностичному центрі міської клінічної лікарні №1 (вул. Болгарська, 38) запрацював новітній мамограф Giotto Class 3D-C. Завдяки технології 3D-томосинтезу другого покоління пристрій створює тривимірну карту молочної залози з роздільною здатністю 1 мм. Це дозволяє виявляти навіть найменші зміни на ранніх етапах.

Переваги обстеження:

Надвисока точність діагностики.

Мінімальне променеве навантаження.

Чіткі, контрастні знімки з широким кутом огляду.

Комфортна та швидка процедура.

Мамографія — безкоштовна за електронним направленням сімейного лікаря або спеціаліста (мамолога, гінеколога, онколога тощо).

Кабінет №718 працює з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 14:00.

Попередній запис: (0800) 33 23 01