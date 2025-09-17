Штормове попередження в Одесі: посилення вітру та мінна небезпека
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає: протягом 18 вересня в Одесі та області очікуються пориви північно-західного вітру 15–20 м/с.
У зв'язку з негодою мерія закликає:
обмежити пересування містом, особливо людям літнього віку, дітям і вагітним жінкам;
не залишати авто під деревами й лініями електропередач;
бути обережними поблизу дерев — можливе падіння гілок і кабелів.
‼️ Через шторм посилюється мінна небезпека в Чорному морі. Морські міни можуть зриватися з якорів і прибиватися до узбережжя. Зона пляжів залишається небезпечною.
У разі виявлення підозрілих предметів — не чіпати, негайно телефонувати 102.
Корисні номери:
Швидка медична допомога — 103
Поліція — 102
Міська комунальна служба — 15-01
Прогноз погоди на 18 вересня:
Одеса: хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер 15–20 м/с, вдень 19–21°C
Область: вночі місцями дощ, вдень 19–24°C, вітер 15–20 м/с
Температура морської води: 20–21°C
Найближчі дні (19–22 вересня): без опадів, вдень до +28°C, вітер північно-західний.
