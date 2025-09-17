Посадовець вимагав 1500 доларів «подяки» за дозвіл на торгівлю біля моря — його затримали «на гарячому»

В Одесі затримали посадовця, який за грошову винагороду в розмірі 1500 доларів пообіцяв вплинути на інші службові особи задля надання дозволу на розміщення торгового об'єкта на узбережжі.

Як встановили слідчі, до начальника одного з відділів районної адміністрації Одеської міськради звернулася місцева жителька з проханням надати консультацію щодо порядку отримання дозволу на роздрібну торгівлю для її матері. Посадовець натомість запропонував «допомогу» — але лише за умови передачі йому 1500 доларів "подяки".

Чоловіка затримали у процесуальному порядку відразу після отримання хабаря в його авто. Щоб замаскувати передачу грошей, він змусив жінку покласти їх у коробку з алкоголем. Під час обшуку правоохоронці вилучили готівку та інші речові докази.

Операцію з викриття провели співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ та слідчі відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави, якою той скористався.

За результатами досудового розслідування посадовцю висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 369-2 ККУ — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення службової особи. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачення підтримуватиме Пересипська окружна прокуратура Одеси, під процесуальним керівництвом якої проводилося розслідування.

"Справу повністю задокументовано, всі докази зібрані", — повідомила начальниця слідчого відділення територіального підрозділу поліції Валентина Істоміна.

Одеське районне управління поліції №1