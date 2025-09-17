Одеситам пропонують безоплатну перевірку серцево-судинного здоров’я
Щороку наприкінці вересня відзначається Всесвітній день серця. Метою цього дня є підвищення обізнаності населення про хвороби серця, здоровий спосіб життя та інші профілактичні заходи для їх попередження.
18 вересня 2025 року у медзакладах Одеси проведуть День профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань. Захід організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров’я.
У цей день медики запрошують всіх охочих безоплатно пройти профілактичний огляд, зокрема, вимірювання артеріального тиску, частоти пульсу, визначення рівня глюкози в крові, ЕКГ-дослідження, за необхідності – отримати направлення на лабораторні дослідження та консультацію вузьких спеціалістів.
Пройти профілактичний огляд 18 вересня можна за адресами:
1. Міська клінічна лікарня №1
Консультативно-діагностичне відділення №1, вул. Болгарська, 38:
1-й поверх, кабінет кардіолога № 117 — з 8:00 до 10:00;
2-й поверх, кабінет кардіолога № 229 — з 12:00 до 15:00;
2-й поверх, кабінет ЕКГ № 227 — з 8:00 до 15:00.
Консультативно-діагностичне відділення №2, вул. Івана та Юрія Лип, 1:
1-й поверх, кабінет кардіолога №12 — з 8:00 до 14:00;
1-й поверх, кабінет ЕКГ № 6-а — з 11:00 до 15:00.
Консультативно-діагностичне відділення №3, вул. Житомирська, 2, 3-й поверх, кабінет кардіолога № 323 — з 9:00 до 12:30.
2. Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка
вул. Троїцька, 38, 3-й поверх, кабінет кардіолога № 50 — з 9:00 до 13:00;
1-й поверх, кабінет ЕКГ № 18 — з 9:00 до13:00.
3. Міська лікарня № 8
Фонтанська дор., 110, поліклінічне відділення, 2-й поверх, кабінет ЕКГ №203, з 9.00 до 14.00.
4. Міська клінічна лікарня № 10
вул. Олексія Вадатурського 61-а, діагностично-консультативний центр №1, 2-й поверх, кабінет кардіолога № 2, з 8:00 до 18:30.
5. Міська клінічна лікарня № 11, консультативно-діагностичний центр
вул. Віталія Нестеренка, 5-г, 1-й поверх, кабінет ЕКГ № 5 — з 12:00 до 14:00;
2-й поверх, кабінет кардіолога №27 — з 12:00 до 14:00.
6. Консультативно-діагностичний центр № 6
вул. Добровольців 26-а, 3-й поверх, кабінет кардіолога № 310, з 9:00 до 13:00.
7. Консультативно-діагностичний центр № 20
вул. Левітана, 62, 3-й поверх, кабінет кардіолога № 331 — з 8:00 до 13:00;
кабінет функціональної діагностики (ЕКГ) № 334 — з 9:00 до 18:00.
8. Консультативно-діагностичний центр № 29
вул. Академіка. Заболотного, 32-а:
огляди сімейними лікарями: 1-й поверх, кабінет № 10 — з 8:00 до 14:00;
2-й поверх, кабінет № 12-а — з 8:00 до 14:00 та з 14:00 до 19:00; кабінет № 12б — з 14:00 до 17:00;
2-й поверх, кабінет кардіолога № 19 — з 8:00 до 13:00.
9. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2
огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за адресами:
пров. Обсерваторний, 8; визначення рівня глюкози в крові — кабінет № 2, з 9:00 до 12:00;
вул. Добровольців, 26; кабінет ЕКГ №6 — з 8:00 до 19:00; визначення рівня глюкози в крові — кабінет № 8, з 8:00 до 13:00;
вул. Пастера, 56; кабінет ЕКГ № 14-а — з 8:00 до 13:00;
вул. Сегедська, 16;
вул. Базарна, 77, кабінет №9 — з 8:00 до 14:00.
10. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3
огляди сімейними лікарями з 8:00 до 19:00 за адресами:
Фонтанська дор., 30/32;
Фонтанська дор., 110;
вул. Сім’ї Глодан, 63/1;
пров. Рислінга, 9;
вул. Наукова, 48/1;
Люстдорфська дор., 170;
вул. Юхима Геллера, 43.
11. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4
огляди сімейними лікарями з 8:00 до 18:00 за адресами:
вул. Левітана, 62;
вул. Академіка Філатова, 7-а.
12. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5
огляди сімейними лікарями з 9:00 до 19:00 за адресами:
вул. Семена Палія, 83/1;
вул. Семена Палія, 88;
вул. Академіка Заболотного, 41а;
вул. Академіка Заболотного, 58;
вул. Академіка Заболотного, 59/1;
вул. Давида Ойстраха, 7;
просп. Князя Володимира Великого, 159.
13. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16
огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за адресами:
вул. Івана та Юрія Лип, 1;
вул. Житомирська, 2;
вул. Юхима Фесенка, 11;
вул. Бугаївська, 46;
вул. Болгарська, 38, 3-й поверх.
14. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18
огляди сімейними лікарями з 8:00 до 16:00 за адресами:
вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1-й поверх, кабінет № 19;
вул. Отамана Чепіги, 54, 1-й поверх, кабінет № 112;
вул. Торгова, 29/31, 4-й поверх, кабінет № 424.
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews