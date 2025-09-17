Одеситам пропонують безоплатну перевірку серцево-судинного здоров’я

Щороку наприкінці вересня відзначається Всесвітній день серця. Метою цього дня є підвищення обізнаності населення про хвороби серця, здоровий спосіб життя та інші профілактичні заходи для їх попередження.

18 вересня 2025 року у медзакладах Одеси проведуть День профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань. Захід організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров’я.

У цей день медики запрошують всіх охочих безоплатно пройти профілактичний огляд, зокрема, вимірювання артеріального тиску, частоти пульсу, визначення рівня глюкози в крові, ЕКГ-дослідження, за необхідності – отримати направлення на лабораторні дослідження та консультацію вузьких спеціалістів.

Пройти профілактичний огляд 18 вересня можна за адресами:

1. Міська клінічна лікарня №1

Консультативно-діагностичне відділення №1, вул. Болгарська, 38:

1-й поверх, кабінет кардіолога № 117 — з 8:00 до 10:00;

2-й поверх, кабінет кардіолога № 229 — з 12:00 до 15:00;

2-й поверх, кабінет ЕКГ № 227 — з 8:00 до 15:00.

Консультативно-діагностичне відділення №2, вул. Івана та Юрія Лип, 1:

1-й поверх, кабінет кардіолога №12 — з 8:00 до 14:00;

1-й поверх, кабінет ЕКГ № 6-а — з 11:00 до 15:00.

Консультативно-діагностичне відділення №3, вул. Житомирська, 2, 3-й поверх, кабінет кардіолога № 323 — з 9:00 до 12:30.

2. Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 3-й поверх, кабінет кардіолога № 50 — з 9:00 до 13:00;

1-й поверх, кабінет ЕКГ № 18 — з 9:00 до13:00.

3. Міська лікарня № 8

Фонтанська дор., 110, поліклінічне відділення, 2-й поверх, кабінет ЕКГ №203, з 9.00 до 14.00.

4. Міська клінічна лікарня № 10

вул. Олексія Вадатурського 61-а, діагностично-консультативний центр №1, 2-й поверх, кабінет кардіолога № 2, з 8:00 до 18:30.

5. Міська клінічна лікарня № 11, консультативно-діагностичний центр

вул. Віталія Нестеренка, 5-г, 1-й поверх, кабінет ЕКГ № 5 — з 12:00 до 14:00;

2-й поверх, кабінет кардіолога №27 — з 12:00 до 14:00.

6. Консультативно-діагностичний центр № 6

вул. Добровольців 26-а, 3-й поверх, кабінет кардіолога № 310, з 9:00 до 13:00.

7. Консультативно-діагностичний центр № 20

вул. Левітана, 62, 3-й поверх, кабінет кардіолога № 331 — з 8:00 до 13:00;

кабінет функціональної діагностики (ЕКГ) № 334 — з 9:00 до 18:00.

8. Консультативно-діагностичний центр № 29

вул. Академіка. Заболотного, 32-а:

огляди сімейними лікарями: 1-й поверх, кабінет № 10 — з 8:00 до 14:00;

2-й поверх, кабінет № 12-а — з 8:00 до 14:00 та з 14:00 до 19:00; кабінет № 12б — з 14:00 до 17:00;

2-й поверх, кабінет кардіолога № 19 — з 8:00 до 13:00.

9. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2

огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за адресами:

пров. Обсерваторний, 8; визначення рівня глюкози в крові — кабінет № 2, з 9:00 до 12:00;

вул. Добровольців, 26; кабінет ЕКГ №6 — з 8:00 до 19:00; визначення рівня глюкози в крові — кабінет № 8, з 8:00 до 13:00;

вул. Пастера, 56; кабінет ЕКГ № 14-а — з 8:00 до 13:00;

вул. Сегедська, 16;

вул. Базарна, 77, кабінет №9 — з 8:00 до 14:00.

10. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3

огляди сімейними лікарями з 8:00 до 19:00 за адресами:

Фонтанська дор., 30/32;

Фонтанська дор., 110;

вул. Сім’ї Глодан, 63/1;

пров. Рислінга, 9;

вул. Наукова, 48/1;

Люстдорфська дор., 170;

вул. Юхима Геллера, 43.

11. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4

огляди сімейними лікарями з 8:00 до 18:00 за адресами:

вул. Левітана, 62;

вул. Академіка Філатова, 7-а.

12. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5

огляди сімейними лікарями з 9:00 до 19:00 за адресами:

вул. Семена Палія, 83/1;

вул. Семена Палія, 88;

вул. Академіка Заболотного, 41а;

вул. Академіка Заболотного, 58;

вул. Академіка Заболотного, 59/1;

вул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Володимира Великого, 159.

13. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16

огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за адресами:

вул. Івана та Юрія Лип, 1;

вул. Житомирська, 2;

вул. Юхима Фесенка, 11;

вул. Бугаївська, 46;

вул. Болгарська, 38, 3-й поверх.

14. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18

огляди сімейними лікарями з 8:00 до 16:00 за адресами:

вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1-й поверх, кабінет № 19;

вул. Отамана Чепіги, 54, 1-й поверх, кабінет № 112;

вул. Торгова, 29/31, 4-й поверх, кабінет № 424.