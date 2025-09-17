Баскетбольний турнір для дівчат відбувся в Одесі

12-13 вересня 2025 року на базі спортивного комплексу Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву імені Бориса Літвака відбувся 30-й турнір з баскетболу пам’яті заслуженого тренера України Йосипа Яковича Кесельмана серед дівчат 2012 року народження та молодших.

У змаганнях взяли участь п’ять команд із південних регіонів України. Цьогоріч у класичному баскетболі 5х5 змагалися команди «Шалені медузи», «Скажені креветки» та «Ластівки» з СДЮСШОР ім. Бориса Літвака, команда СДЮСШОР №4 міста Миколаєва, а також місцевий Дитячий баскетбольний клуб «ЮГ Баскет».

Переможцем турніру стала команда «Медузи» СДЮСШОР ім. Бориса Літвака під керівництвом тренерки Юлії Гладченко.

14 вересня турнір продовжився у форматі 3х3 на майданчиках Старобазарного скверу. Тут відбувся відкритий 21-й Кубок Одеської обласної федерації баскетболу, присвячений Дню фізичної культури і спорту, у категорії U-15.

До учасниць класичного формату додалися команди з Ізмаїлу, Татарбунар та Чорноморська — загалом у змаганнях 3х3 взяли участь 9 команд.

Перемогу в цьому турнірі здобула команда Hot Wheels Italy, яка також представляла господарів — СДЮСШОР ім. Бориса Літвака.