В Одесі висадять 10 тисяч хризантем цієї осені

Цієї осені озеленювачі КП «Міськзелентрест» висадять в Одесі близько 10 тисяч кущів хризантем. Осінні квіти прикрасять усі райони міста, найбільше — центральну частину.

Усі хризантеми вирощені в теплицях підприємства «Троянда». Наразі на них тільки з’являються бутони, але зовсім скоро вони розквітнуть.

Перші кущі вже висаджено на клумбах Біржової площі біля мерії. Літні квіти поступово замінюють на хризантеми, які радуватимуть око до самих морозів.