Шахраї прикривалися допомогою ЗСУ: ошукали українців на понад 1,2 млн грн

Група аферистів виманювала гроші у громадян під виглядом волонтерів, обіцяючи пригнати авто з Європи для потреб ЗСУ. Серед ошуканих — військові й цивільні з 14 областей. Збитки перевищують 1,2 млн грн.

Зловмисники розміщували оголошення на маркетплейсах і соцмережах, вимагали передоплату за транспортування та розмитнення, після чого зникали. Гроші переводили на картки підставних осіб («дропів»).

Під час спецоперації поліція затримала організаторів та виконавців — мешканців Одеського району. Проведено обшуки, вилучено техніку, гроші та інші докази. Сімом фігурантам вже оголошено підозру. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Поліція закликає громадян бути обачними, не надсилати передоплати невідомим і підтримувати ЗСУ лише через перевірені фонди.