Пожежі не вщухають: понад 220 займань за тиждень в Одеській області

За останній тиждень рятувальники Одеської області більше 220 разів виїжджали на ліквідацію пожеж сухої рослинності. Полум’я встигло знищити понад 125 гектарів територій.

За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, збитки довкіллю вже перевищили 31 мільярд гривень.

Попри постійні застереження, люди продовжують навмисно підпалювати суху траву або залишають вогонь без нагляду. Наслідки — катастрофічні.

Як уникнути екологічної біди — прості правила:

Не паліть суху траву, листя чи сміття.

Не залишайте багаття без нагляду — навіть маленьке полум’я може стати причиною великої пожежі.

Не кидайте недопалки, сірники чи скляні пляшки на землю.

Стежте за дозвіллям дітей — часто саме вони стають причиною випадкових загорянь.

90% пожеж на відкритій місцевості — результат людської недбалості!

Будьте свідомими! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки та бережіть нашу землю.

При виявленні пожежі негайно телефонуйте за номером 101.