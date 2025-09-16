Пожежі не вщухають: понад 220 займань за тиждень в Одеській області
За останній тиждень рятувальники Одеської області більше 220 разів виїжджали на ліквідацію пожеж сухої рослинності. Полум’я встигло знищити понад 125 гектарів територій.
За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, збитки довкіллю вже перевищили 31 мільярд гривень.
Попри постійні застереження, люди продовжують навмисно підпалювати суху траву або залишають вогонь без нагляду. Наслідки — катастрофічні.
Як уникнути екологічної біди — прості правила:
Не паліть суху траву, листя чи сміття.
Не залишайте багаття без нагляду — навіть маленьке полум’я може стати причиною великої пожежі.
Не кидайте недопалки, сірники чи скляні пляшки на землю.
Стежте за дозвіллям дітей — часто саме вони стають причиною випадкових загорянь.
90% пожеж на відкритій місцевості — результат людської недбалості!
Будьте свідомими! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки та бережіть нашу землю.
При виявленні пожежі негайно телефонуйте за номером 101.
