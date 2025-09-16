Другий тиждень навчання — школярі Доброславської громади залишаються без підручників з української мови та літератури

У Доброславській громаді Одеського району Одеської області другий тиждень навчального року проходить без базових підручників для учнів. Зокрема, йдеться про відсутність книжок з української мови та літератури. Батьки та вчителі повідомляють, що діти змушені щодня роздруковувати навчальні матеріали або працювати з цифровими файлами, що не завжди доступно чи зручно для всіх родин.

Попри це, у звітах місцевих чиновників усе подається як організоване «на високому рівні». Проте факти свідчать про інше: навчальний процес ускладнений, а забезпечення підручниками — відсутнє.

Жителі громади звертають увагу депутатів, зокрема депутата Сергія Даниловича, на цю ситуацію. Громадськість запитує: чому освітнє питання залишилось поза увагою? І чи справді майбутнє українських дітей — у пріоритеті місцевої влади?

Водночас подяку отримують педагоги Доброславської громади, які попри труднощі продовжують навчати дітей, вкладаючи у свою роботу максимум зусиль. Їм дякують не лише батьки, а й волонтери та військові.

У кількох школах громади повідомляють про раптові «екстрені» збори речей для військових, організовані буквально за два дні. Через відсутність завчасного інформування батьки змушені купувати все «з коліс», без змоги підготувати якісні речі. Як наслідок — замість тактичних речей, які справді потрібні на фронті, збирають недоречні або неефективні предмети.

Громада звертається до організаторів таких акцій з проханням: проводити збори відповідально, з плануванням, а не задля швидкого звіту чи піару. Допомога армії — справа кожного, але вона має бути продуманою, а не хаотичною.

Освіта і підтримка Збройних сил — це також фронт.

Проблеми, з якими стикається громада, можна вирішити системно. Якщо місцева влада не здатна самостійно знайти кошти — ініціативні мешканці готові показати, звідки їх можна перерозподілити. Але для цього потрібно не замовчувати проблему, а відкрити публічний діалог.