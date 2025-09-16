Бездепозитні бонуси в онлайн-казино: приклад пропозиції Super Gra

Деякі онлайн-казино впроваджують бонусні програми для нових користувачів, які дозволяють ознайомитися з платформою без внесення коштів. Одним із прикладів таких пропозицій є бездепозитний бонус у вигляді 25 фріспінів за реєстрацію, який надається на платформі Super Gra — українському онлайн-казино з ліцензією.

Умови активації

Щоб отримати фріспіни, користувач має:

Зареєструватися на офіційному сайті платформи;

Перейти до Telegram-бота, пов’язаного з казино;

Активувати бота для свого акаунту;

Прив’язати номер телефону.

Після виконання зазначених дій надається 25 фріспінів у слоті Big Heist від провайдера 3 Oaks.

Умови використання та виведення виграшу

Фріспіни надаються без вейджеру — це означає, що виграш, отриманий за їх допомогою, можна виводити без додаткових ставок. Виведення коштів здійснюється на банківські картки Visa або Mastercard після проходження верифікації. Згідно з інформацією платформи, обробка заявки може тривати до 7 днів. Комісія під час виведення становить 19,5%, що відповідає вимогам українського законодавства для легальних гральних сервісів.

Загальна інформація

Такі пропозиції можуть становити інтерес для користувачів, які хочуть ознайомитися з функціоналом онлайн-казино без фінансових вкладень. Умови участі в акції, а також правила виведення виграшів регулюються внутрішніми політиками платформи та чинним законодавством України.