Знайшли 9-місячну дівчинку — матір можуть позбавити прав на дитину

Правоохоронці розшукали девʼятимісячну дівчинку, про зникнення якої повідомили з Центру соціально-психологічної допомоги для ВПО, де вона тимчасово проживала з 38-річною матір’ю. Жінка залишила заклад разом із дитиною, але повернулася без неї. За її словами, вона передала доньку знайомій, з якою нещодавно познайомилась, але ні імені, ні місця перебування цієї особи назвати не змогла.

Поліція негайно розпочала пошуки, до яких залучили слідчих, оперативників, ювенальних поліцейських та фахівців з карного розшуку й кримінального аналізу.

Після майже двох діб розшуку правоохоронці встановили місцезнаходження жінки, яка перебувала з дитиною. Вона пояснила, що мати залишила у неї дитину тимчасово, пообіцявши повернутися, але так і не з’явилася. Про розшук вона не знала.

Малечу оглянули медики — її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Дівчинку вилучено та передано під опіку служби у справах дітей, наразі вона перебуває у дитячому будинку. Вирішується питання щодо позбавлення матері батьківських прав. Відомо, що жінка раніше неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків у своїй рідній області.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 166 ККУ — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років. Триває досудове розслідування.