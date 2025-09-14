В Одеській області військовий покінчив із собою



У селі Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області трапилася трагедія — загинув 35-річний військовослужбовець із міста Ізмаїл, який перебував у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини). За попередніми даними, чоловік вкоротив собі віку за допомогою бойових гранат. Про це повідомляє «Бессарабія INFORM» з посиланням на власні джерела.

Інцидент стався у закинутій будівлі на вулиці Жовтневій. Як стало відомо, про вибух правоохоронцям повідомила місцева мешканка, яка проживає неподалік. На місці події поліцейські виявили тіло чоловіка у військовій формі з ознаками вибухової травми.

Поряд із загиблим були знайдені документи, а також передсмертна записка, у якій він просив не звинувачувати нікого у своїй смерті, не повідомляти рідних і кремувати тіло. На місці також виявили уламки двох гранат типу Ф-1.

За наявною інформацією, загиблий перебував у розшуку через самовільне залишення військової частини на території Донецької області.