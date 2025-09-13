Зрадник з Одещини наводив російські дрони-камікадзе на цілі у Кіровоградській області

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала жителя Одеської області, який передавав ворогу координати для ракетних і дронових атак по території Кіровоградської області. Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ в Одеській області.

За даними слідства, чоловіка завербували представники спецслужб РФ через один із Telegram-каналів. З'ясувалося, що фігурант — 33-річний дезертир, який самовільно покинув військову частину на Кіровоградщині, після чого передав ФСБ розташування підрозділу, в якому проходив службу.

Окрім цього, він надсилав окупантам координати штабу, навчальних полігонів і маршрутів переміщення Сил оборони в напрямку фронту.

Після повернення до Одещини агент намагався влаштуватися різноробочим на один із оборонних заводів, щоби зібрати нові розвіддані для передачі агресору.

Втім, СБУ заздалегідь зірвала спробу агентурного проникнення на підприємство оборонно-промислового комплексу. Зловмисника затримали за місцем проживання. Перед тим було проведено комплекс безпекових заходів у військовій частині, де він раніше служив.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права на внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.