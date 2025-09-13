В Одесі на інклюзивному пляжі організували теплу зустріч для ветеранів та членів їхніх родин
Інклюзивний пляж №11 вже давно перестав бути лише місцем для відпочинку. Сьогодні це — простір, де народжується спільність, підтримка та нові знайомства.
На початку вересня на узбережжі зібрались близько сотні ветеранів та їхніх родин. Цей день біля моря став нагодою не лише для релаксу, а й для щирого спілкування, теплих зустрічей і відновлення важливих зв’язків.
Морське повітря, жива музика у виконанні військового оркестру, запах барбекю та невимушені розмови створили атмосферу затишку й взаємної підтримки.
«Тут були друзі, побратими, родини, які об’єдналися навколо спільних цінностей», — зазначив віцемер Одеси Сергій Коцюба.
