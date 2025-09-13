Смертельна ДТП на трасі Одеса – Рені: загинув мотоцикліст

Увечері 13 вересня на автодорозі Одеса – Рені сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

За попередніми даними, 33-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем, за кермом якого перебував 35-річний водій. Обидва транспортні засоби рухалися в одному напрямку.

Унаслідок зіткнення мотоцикліст загинув на місці. Водій легковика не постраждав, він був тверезим.

На місці події працювали слідчі, патрульна поліція, а також рятувальники ДСНС. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. У межах розслідування буде проведено низку судових експертиз.

Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху дотримуватися ПДР, бути уважними та не перевищувати швидкість.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини