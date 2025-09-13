Борис Джонсон уперше відвідав Одесу

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 13 вересня вперше завітав до Одеси. Разом із ним приїхав британський бізнесмен, меценат і політик — лорд Майкл Ешкрофт, повідомляє «Думська».

Гості розпочали свій день у компанії одеситів, зустрівши світанок на Ланжероні під акомпанемент піаніно. Згодом Джонсон та Ешкрофт зробили фото на тлі Англійського клубу, а також біля знаменитої британської гармати — трофею Кримської війни XIX століття, яка розміщена на Біржовій площі.

«Ми пишаємось, що надали українцям зброю кращу, ніж ця», — сказав Джонсон, маючи на увазі сучасну військову підтримку України.

Нагадаємо, Борис Джонсон неодноразово бував в Україні після початку повномасштабної війни, однак в Одесі він — уперше. Політик стабільно висловлює підтримку українському народу, закликає до посилення санкцій проти росії та активно виступає за надання військової і фінансової допомоги Києву.

Його супутник, лорд Майкл Ентоні Ешкрофт — не менш знакова постать у британській політиці. Він є одним з основних донорів Консервативної партії та її колишнім заступником голови. Народжений у Белізі, Ешкрофт — соціолог за освітою, автор численних публікацій і успішний підприємець, статки якого дозволяють йому володіти віллами й яхтами. Колись він навіть претендував на посаду в уряді Девіда Кемерона, а після відмови — опублікував критичну книгу про прем’єра.

Лорд Ешкрофт — давній симпатик України. Зокрема, він підтримує різні ініціативи, спрямовані на зміцнення обороноздатності та безпеки країни, а також був учасником форуму Black Sea Security Forum, що відбувався в Одесі.