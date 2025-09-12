Цієї осені в місті висадять майже тисячу молодих дерев

З початку 2025 року комунальне підприємство «Міськзелентрест» виконало масштабні роботи з видалення зелених насаджень, що втратили життєздатність: знесено 958 аварійних і сухостійних дерев та ліквідовано понад 800 пнів.

Ці заходи проводились відповідно до звернень мешканців, після наслідків стихійних явищ, а також у межах реалізації міських програм з благоустрою територій.

На осінь заплановане висадження майже тисячі нових дерев — серед яких ясени, липи, софори, клени та інші породи. Основна частина молодих саджанців з’явиться саме на місцях, де раніше були викорчувані дерева. Для міського середовища обрано дерева великого розміру, пристосовані до умов урбанізованого простору.