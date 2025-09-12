Рух транспорту в Одесі тимчасово обмежать 14 вересня

У зв’язку з проведенням напівмарафону «INDEPENDENCE HALF MARATHON»

з 07:00 до 12:00 14 вересня 2025 року

вносяться зміни тимчасового характеру до схем руху міського громадського транспорту.

Автобусного маршруту № 175:

- у напрямку руху до Меморіалу 411 батареї - від вул. Ніни Строкатої на вул. Рішельєвську і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 220а:

- у напрямку руху до Соборної площі - від вул. Європейської на вул. Ніни Строкатої, пл. Віри Холодної, Соборну площу (кінцева зупинка автобусних маршрутів №№ 175, 185).

- у напрямку руху до просп. Чорноморського - від Соборної площі на вул. Преображенську, вул. Ніни Строкатої і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 221:

- у напрямку руху до Нового ринку - від вул. Грецької на вул. Рішельєвську, вул. Ніни Строкатої, пл. Віри Холодної, Соборну площу, вул. Кіри Муратової і далі за маршрутом.

Зупинку «вул. Університетська» трамвайного маршруту № 7 у напрямку руху до вул. 28 бригади буде тимчасово скасовано.

Буде заборонена зупинка автобусних маршрутів №№ 105, 121, 145, 146, 242 від вул. Дерибасівській по вул. Преображенській до вул. Софіївської в напрямку руху Пересипських мостів для посадки - висадки пасажирів.

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради