Рух транспорту в Одесі тимчасово обмежать 14 вересня
У зв’язку з проведенням напівмарафону
з 07:00 до 12:00 14 вересня 2025 року
вносяться зміни тимчасового характеру до схем руху міського громадського транспорту.
Автобусного маршруту № 175:
- у напрямку руху до Меморіалу 411 батареї - від вул. Ніни Строкатої на вул. Рішельєвську і далі за маршрутом.
Автобусного маршруту № 220а:
- у напрямку руху до Соборної площі - від вул. Європейської на вул. Ніни Строкатої, пл. Віри Холодної, Соборну площу (кінцева зупинка автобусних маршрутів №№ 175, 185).
- у напрямку руху до просп. Чорноморського - від Соборної площі на вул. Преображенську, вул. Ніни Строкатої і далі за маршрутом.
Автобусного маршруту № 221:
- у напрямку руху до Нового ринку - від вул. Грецької на вул. Рішельєвську, вул. Ніни Строкатої, пл. Віри Холодної, Соборну площу, вул. Кіри Муратової і далі за маршрутом.
Зупинку «вул. Університетська» трамвайного маршруту № 7 у напрямку руху до вул. 28 бригади буде тимчасово скасовано.
Буде заборонена зупинка автобусних маршрутів №№ 105, 121, 145, 146, 242 від вул. Дерибасівській по вул. Преображенській до вул. Софіївської в напрямку руху Пересипських мостів для посадки - висадки пасажирів.
Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
