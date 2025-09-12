Підозрюваному у резонансному вбивстві Ганула в Одесі загрожує довічне позбавлення волі

В Одесі завершено досудове розслідування у справі про резонансне вбивство громадського активіста Дем’яна Ганула. Підозрюваному висунуто обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт передано до суду.

Про завершення слідства повідомила Національна поліція України. Нагадаємо, трагедія сталася 14 березня цього року в центрі Одеси. Дем’яна Ганула застрелили серед білого дня — чоловік загинув від двох вогнепальних поранень у голову та тулуб. Після скоєння злочину нападник намагався втекти, однак правоохоронцям вдалося затримати його вже за п’ять годин.

Слідством встановлено, що підозрюваний — 46-річний військовослужбовець із Київщини — діяв на замовлення. Щоб підготуватись до злочину, він взяв відпустку, приїхав до Одеси, орендував дві квартири, а також незаконно придбав вогнепальну зброю, боєприпаси та гранати. Завдання, поставлене замовником, він не виконав у встановлений термін і до військової частини не повернувся.

Йому інкримінують умисне вбивство, вчинене на замовлення з корисливих мотивів, незаконне зберігання зброї та боєприпасів, а також самовільне залишення військової служби в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.