Одеські фахівці з будівництва працюють над відновленням житла після атак дронів

Унаслідок влучання дронів серйозних ушкоджень зазнали житлові будинки за адресами: вул. Кутузакія, 3 та вул. Середня, 61. Завдяки своєчасному реагуванню та проведенню першочергових протиаварійних заходів вдалося зберегти конструктивну цілісність обох будівель. Роботи виконуються в складних умовах із використанням спеціалізованого обладнання.

На вул. Кутузакія, 3 завершити основний обсяг протиаварійних робіт планується до кінця поточного року, за умови відсутності додаткових ускладнень. Щодо будинку на вул. Середня, 61, очікується, що основні роботи будуть завершені протягом найближчого місяця. Мешканці правої частини під’їзду зможуть повернутися до своїх осель після завершення ремонтів, а для мешканців лівої частини під’їзду (до шостого поверху) повернення можливе орієнтовно на початку листопада.

Громадяни, чиї квартири були повністю знищені, зможуть отримати житлові сертифікати за державною програмою єВідновлення та придбати нове житло.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов подякував підрядним організаціям, будівельникам, фахівцям та Одеській академії будівництва і архітектури за професіоналізм і оперативність.