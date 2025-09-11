В Одеській області школярі зірвали навчання фейковим “мінуванням”

10 вересня у школі села Новосільське Ренійської громади проводилась евакуація через повідомлення про замінування. Після перевірки будівлі вибухівки не виявили — сигнал виявився хибним. Про це повідомляє “Бессарабія INFORM”.

Правоохоронці швидко встановили, що дзвінок було здійснено з телефону 12-річного учня. Як з’ясувалося, повідомлення насправді зробили його однокласники, скориставшись смартфоном, залишеним без нагляду. Таким чином вони "пожартували" над товаришем.

Наслідки виявилися серйозними: зірвані уроки, стрес серед учасників евакуації та кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 КК України. Оскільки жартівникам ще немає 14 років, відповідальність нестимуть їхні батьки. Самих дітей, ймовірно, поставлять на профілактичний облік у школі та поліції.