В Одесі обговорили проєкти житла для переселенців за підтримки Данії

Заступниця міського голови Ганна Позднякова зустрілася з представником данського офісу Vaekstkapital Group Андерсом Йоханссоном для обговорення будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб.

«Данія підтримує відновлення України та зацікавлена у розвитку проєктів доступного житла саме в Одесі», — зазначив Йоханссон.

Позднякова повідомила, що наразі розглядаються дві потенційні локації для реалізації таких ініціатив: «Це важливий крок для інтеграції переселенців у міську громаду».

Сторони узгоджують подальші дії для запуску проєкту.