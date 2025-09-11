Нова амбулаторія для дітей відкрилася в Приморському районі Одеси

У структурі Дитячого консультативно-діагностичного центру ім. акад. Б.Я. Резніка відкрито нову педіатричну амбулаторію. Вона працює за адресою: вул. Спиридонівська, 25/27.

У приміщеннях амбулаторії зроблено сучасний ремонт, придбано необхідне медичне обладнання та меблі. Тут працюють шість лікарів, з якими можна укласти декларацію про медичне обслуговування для дитини, а також медичні сестри та інший персонал.

Під час проведення ремонтних робіт пріоритетну увагу приділено дотриманню вимог безбар'єрності та інклюзії. Приміщення доступні для людей на кріслах колісних, інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля.

З роботою нової амбулаторії Центру Резніка ознайомився мер Одеси Геннадій Труханов.

"Сьогодні Одеса отримала ще один сучасний, комфортний дитячий медичний заклад, куди приємно буде приходити дітям і батькам", - зазначив Геннадій Труханов.

Наразі з педіатрами Центру Резніка укладено 2800 декларацій про медичне обслуговування дітей і підлітків. За час роботи амбулаторного відділення за програмою медичних гарантій зареєстровано 38 525 звернень до лікарів первинної ланки.

Відкриття нової філії дозволить розширити можливості Центру Резніка з надання первинної медичної допомоги.