Екс-посадовця Одеської міськради судитимуть за невиконання судового рішення

Посадовець одного з департаментів Одеської міськради, виконуючи обов’язки директора, проігнорував рішення суду щодо надання будівельній компанії містобудівної документації для зведення двох житлових комплексів. Йому загрожує штраф або до 5 років ув’язнення.

Правопорушення викрили слідчі поліції №2 Одеського районного управління під керівництвом Приморської окружної прокуратури. Установлено, що представник ТОВ — власник ділянки в Київському районі Одеси — звернувся по містобудівні умови, однак посадовець відмовив, попри відповідне рішення суду.

Суди всіх інстанцій визнали дії чиновника незаконними та зобов’язали надати документи. Втім, навіть після повторних звернень, посадовець відмовляв, прикриваючись вже спростованими судом підставами. Згодом дозвіл все ж було надано, але з порушенням — дозволена висота будівлі була 30 м замість визначених судом 50 м.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 382 ККУ — умисне невиконання судового рішення. Справу скеровано до суду. Санкція передбачає до 5 років ув’язнення та заборону обіймати певні посади до 3 років.

Крім того, щодо цього ж посадовця в суді розглядається ще одна справа — про вимагання й отримання хабаря за видачу містобудівних умов.

Одеське районне управління поліції №1