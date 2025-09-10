В Одесі триває капремонт багатоповерхівки, пошкодженої дроном навесні 2024 року

У місті розпочато капітальний ремонт дев’ятиповерхового житлового будинку за адресою: проспект Князя Володимира Великого, 134 (Добровольського), який зазнав серйозних ушкоджень унаслідок атаки дрона-камікадзе у березні 2024 року.

Підрядна організація виконує демонтаж зруйнованих конструкцій, вивезення будівельного сміття, відновлення стін, перекриттів, покрівлі, системи водовідведення, а також благоустрій прилеглої території.

До початку основного ремонту на об’єкті вже провели першочергові протиаварійні заходи – зокрема, підсилили вцілілі конструктивні елементи будівлі. На сьогоднішній день укріплено та зафіксовано залізобетонні частини, які залишаються придатними до подальшої експлуатації. Особливу увагу було приділено стабілізації стіни та її кріпленню до плит перекриття.

Завершити усі роботи планується до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, що у березні 2024 року, під час позачергового засідання виконавчого комітету Одеської міської ради, було ухвалено рішення про демонтаж 18 квартир у цій будівлі, які визнали непридатними для проживання.