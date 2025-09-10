Одеситів запрошують на безкоштовне обстеження для профілактики раку

В медичних закладах Одеси 11 вересня 2025 року проведуть профілактичну акцію з лабораторних досліджень крові з метою первинного онкоскринінгу. Захід організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров’я.

Цього дня всіх охочих запрошують прийти до кабінетів лабораторних досліджень Центрів первинної медико-санітарної допомоги та лабораторій консультативно-діагностичних центрів та міських лікарень, щоб безоплатно визначити швидкість осідання еритроцитів і рівень гемоглобіну в крові. Ці показники допомагають виявити на ранньому етапі можливі зміни, що можуть бути пов'язані з онкопатологією.

Аналізи здаються натщесерце.

Адреси та графік акції 11 вересня:

1. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2

пров. Обсерваторний, 8, 1-й поверх, кабінет № 2, з 8:00 до 10:00;

вул. Сегедська, 16, кабінет № 3, з 8:00 до 10:00;

вул. Добровольців, 26, кабінет № 8, з 8:00 до 9:30;

вул. Базарна, 77, 1-й поверх, кабінет № 8, з 8:00 до 9:30.

2. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3

Фонтанська дорога, 30/32, кабінет № 16, з 8:30 до 10:00;

Фонтанська дор., 110, кабінет № 6, з 8:30 до 10:00,

вул. Сім’ї Глодан, 63/1, кабінет № 12, з 8:30 до 10:00;

пров. Рислінга, 9, кабінет № 2, з 8:30 до 10:00;

вул. Наукова, 48/1, кабінет № 8, з 8:30 до 10:00;

Люстдорфська дор., 170, кабінет № 5, з 8:30 до 10:00;

вул. Юхима Геллера, 43, кабінет № 6, з 8:30 до 10:00.

3. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4

вул. Левітана, 62, 1-й поверх, процедурний кабінет № 13, з 8:00 до 10:00.

4. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5

вул. Семена Палія, 83/1, кабінет №10, з 8:30 до 10:00;

вул. Академіка Заболотного, 59/1, кабінет № 11, з 8:30 до 10:00;

просп. Князя Володимира Великого, 159, кабінет № 2, з 8:30 до 10:00.

5. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16

вул. Івана та Юрія Лип, 1, кабінет № 20, з 8:00 до 10:00;

вул. Житомирська, 2, кабінет № 105, з 8:00 до 10:00.

6. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18

вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1-й поверх, кабінет № 26, з 8:00 до 10:00;

вул. Отамана Чепіги, 54, 2-й поверх, кабінет № 205, з 8:00 до 10:00;

вул. Торгова, 29/31, 4-й поверх, кабінет № 409, з 8:00 до 10:00.

7. Консультативно-діагностичний центр № 6

вул. Добровольців 26-а, 1-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінети № 101, 102, з 8:00 до 10:00.

8. Консультативно-діагностичний центр №20

вул. Левітана, 62, 3-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет № 345, з 8:00 до 10:00.

9. Консультативно-діагностичний центр №29

вул. Кримська, 66, 1-й поверх, кабінети № 1, 27, з 8:00 до 10:00;

вул. Академіка Заболотного, 32-а, 2-й поверх, кабінет №16, з 08:00 до 10:00.

10. Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичне відділення № 1

вул. Болгарська, 38, 3-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, з 8:00 до 10:00.

11. Міська лікарня № 5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 3-й поверх, денний стаціонар, маніпуляційний кабінет, з 8:00 до 10:00.

12. Міська лікарня № 8

Фонтанська дор., 110, поліклінічне відділення, 2-й поверх, клінічна лабораторія, з 8:00 до 10:00.

13. Міська клінічна лікарня № 10

вул. Олексія Вадатурського 61а, діагностично-консультативний центр №1,

2-й поверх, маніпуляційний кабінет № 3, за попереднім записом у реєстратурі лікарні. Номер call-центру: (048) 705-91-03.