Де у Одеській області найвищий рівень радіації: результати дослідження

Станом на 10 вересня рівень радіаційного фону на території Одеської області є безпечним та відповідає чинним санітарним нормам. Про це повідомили у пресслужбі Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Згідно з результатами моніторингу, у контрольних точках регіону зафіксовано рівень випромінювання в межах 9–18 мкР/год, що значно нижче контрольного порогу у 25 мкР/год.

Показники в окремих населених пунктах виглядають наступним чином:

Балта — 13 мкР/год

Любашівка — 12 мкР/год

Затишшя — 10 мкР/год

Сербка — 9 мкР/год

Роздільна — 11 мкР/год

Южне — 18 мкР/год

Одеса — 10 мкР/год

Чорноморськ — 9 мкР/год

Білгород-Дністровський — 8 мкР/год

Сарата — 10 мкР/год

Болград — 11 мкР/год

Вилкове — 12 мкР/год

Фахівці зазначають, що поточний рівень радіації не становить загрози для населення.