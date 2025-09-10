Одеські новини ТОП Новини 

Де у Одеській області найвищий рівень радіації: результати дослідження

редактор ,

Станом на 10 вересня рівень радіаційного фону на території Одеської області є безпечним та відповідає чинним санітарним нормам. Про це повідомили у пресслужбі Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Згідно з результатами моніторингу, у контрольних точках регіону зафіксовано рівень випромінювання в межах 9–18 мкР/год, що значно нижче контрольного порогу у 25 мкР/год.

Показники в окремих населених пунктах виглядають наступним чином:

  • Балта — 13 мкР/год

  • Любашівка — 12 мкР/год

  • Затишшя — 10 мкР/год

  • Сербка — 9 мкР/год

  • Роздільна — 11 мкР/год

  • Южне — 18 мкР/год

  • Одеса — 10 мкР/год

  • Чорноморськ — 9 мкР/год

  • Білгород-Дністровський — 8 мкР/год

  • Сарата — 10 мкР/год

  • Болград — 11 мкР/год

  • Вилкове — 12 мкР/год

Фахівці зазначають, що поточний рівень радіації не становить загрози для населення.

Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

Другие интересные новости: