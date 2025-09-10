Де у Одеській області найвищий рівень радіації: результати дослідження
Станом на 10 вересня рівень радіаційного фону на території Одеської області є безпечним та відповідає чинним санітарним нормам. Про це повідомили у пресслужбі Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Згідно з результатами моніторингу, у контрольних точках регіону зафіксовано рівень випромінювання в межах 9–18 мкР/год, що значно нижче контрольного порогу у 25 мкР/год.
Показники в окремих населених пунктах виглядають наступним чином:
Балта — 13 мкР/год
Любашівка — 12 мкР/год
Затишшя — 10 мкР/год
Сербка — 9 мкР/год
Роздільна — 11 мкР/год
Южне — 18 мкР/год
Одеса — 10 мкР/год
Чорноморськ — 9 мкР/год
Білгород-Дністровський — 8 мкР/год
Сарата — 10 мкР/год
Болград — 11 мкР/год
Вилкове — 12 мкР/год
Фахівці зазначають, що поточний рівень радіації не становить загрози для населення.
