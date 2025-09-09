В Одеській області підлітки катували 12-річного: справу передано до суду

У травні в Білгород-Дністровському районі двоє підлітків, 17 та 16 років, знущалися з 12-річного хлопця через особисту образу. Один з них погрожував ножем, бив і принижував потерпілого, а інший – усе знімав на телефон.

Поліція вилучила ніж, що виявився холодною зброєю. Старшого фігуранта взяли під варту, молодшого помістили під домашній арешт.

Юнакам інкримінують катування, незаконне позбавлення волі, погрози вбивством, побої та носіння холодної зброї. Справу передано до суду, їм загрожує до 10 років ув’язнення.