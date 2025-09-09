Одеські новини Події Суспільство ТОП Новини 

В Одесі відбувся етнофестиваль «Чорноморський степ»

редактор

5 - 7 вересня в Одесі відбувся щорічний етнофестиваль «Чорноморський степ», який зібрав майстрів із різних куточків України.

У ці дні Одеса перетворилася у простір для діалогу та соціальної згуртованості, стала платформою для обміну досвідом, об’єднання спільнот із різних регіонів і популяризації української культури.

Так, 5 вересня майстри кобзарського мистецтва подарували гостям заходу унікальне звучання бандури, кобзи та ліри, а фільм «Поводир» глибше розкрив величну історію українського кобзарства.

6 вересня у парку Шевченка проходив Ярмарок культур. Понад 300 учасників із усієї України представили майстерний ряд, громадські ініціативи, книжкові локації, історичні реконструкції, гастрономію та мистецтво. На майданчику «Мушля» лунала музика, а фіналом став патріотичний концерт гурту Kozak System.

7 вересня, з нагоди Міжнародного дня грамотності, учасники заходу долучилися до майстер-класів та конкурсів, розгадували головоломки та давали відповіді на запитання вікторини. Також присутнім був представлений святковий концерт.

Активну участь у фестивалі взяли заклади позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси. Так, керівники гуртків закладів позашкільної освіти представили яскраві майстер-класи для маленьких відвідувачів та їхніх батьків. Для гостей були підготовлені інформаційні листи та цікаві презентації, тематичні локації, що знайомили з творчістю та навчанням.

Фінальним акордом активностей «Чорноморського степу» в Одесі став драйвовий рок-фестиваль MoreMusicFes, який зарядив публіку енергією та гарним настроєм.

Організатори фестивалю: КП «Парки Одеси» та ГО «Десяте квітня»  за підтримки Одеської міської ради, UNHCR Ukraine, команди SeaSters, MoreMusicClub, Департаменту культури, національностей, релігій та охорони обʼєктів культурної спадщини ОДА.

Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

Другие интересные новости: