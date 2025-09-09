В Одесі відбувся етнофестиваль «Чорноморський степ»

5 - 7 вересня в Одесі відбувся щорічний етнофестиваль «Чорноморський степ», який зібрав майстрів із різних куточків України.

У ці дні Одеса перетворилася у простір для діалогу та соціальної згуртованості, стала платформою для обміну досвідом, об’єднання спільнот із різних регіонів і популяризації української культури.

Так, 5 вересня майстри кобзарського мистецтва подарували гостям заходу унікальне звучання бандури, кобзи та ліри, а фільм «Поводир» глибше розкрив величну історію українського кобзарства.

6 вересня у парку Шевченка проходив Ярмарок культур. Понад 300 учасників із усієї України представили майстерний ряд, громадські ініціативи, книжкові локації, історичні реконструкції, гастрономію та мистецтво. На майданчику «Мушля» лунала музика, а фіналом став патріотичний концерт гурту Kozak System.

7 вересня, з нагоди Міжнародного дня грамотності, учасники заходу долучилися до майстер-класів та конкурсів, розгадували головоломки та давали відповіді на запитання вікторини. Також присутнім був представлений святковий концерт.

Активну участь у фестивалі взяли заклади позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси. Так, керівники гуртків закладів позашкільної освіти представили яскраві майстер-класи для маленьких відвідувачів та їхніх батьків. Для гостей були підготовлені інформаційні листи та цікаві презентації, тематичні локації, що знайомили з творчістю та навчанням.

Фінальним акордом активностей «Чорноморського степу» в Одесі став драйвовий рок-фестиваль MoreMusicFes, який зарядив публіку енергією та гарним настроєм.

Організатори фестивалю: КП «Парки Одеси» та ГО «Десяте квітня» за підтримки Одеської міської ради, UNHCR Ukraine, команди SeaSters, MoreMusicClub, Департаменту культури, національностей, релігій та охорони обʼєктів культурної спадщини ОДА.