На кордоні з Молдовою в українця вилучили понад 100 ювелірних прикрас

Митники Молдови виявили у 26-річного громадянина України 112 ймовірно золотих ланцюжків загальною вагою понад 154 грами. Прикраси були заховані у валізі пасажира автобуса за маршрутом Одеса–Кишинів і не задекларовані.

Ювелірні вироби вилучено та передано на експертизу. Порушник нестиме адміністративну відповідальність.

