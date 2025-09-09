На кордоні з Молдовою в українця вилучили понад 100 ювелірних прикрас
Митники Молдови виявили у 26-річного громадянина України 112 ймовірно золотих ланцюжків загальною вагою понад 154 грами. Прикраси були заховані у валізі пасажира автобуса за маршрутом Одеса–Кишинів і не задекларовані.
Ювелірні вироби вилучено та передано на експертизу. Порушник нестиме адміністративну відповідальність.
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews