Люди з порушеннями слуху можуть отримати спеціалізовану допомогу в Одеському консультативно-діагностичному центрі № 6

В консультативно-діагностичному центрі № 6 створено відділення “Міський центр слуху”. Тут надаватимуть спеціалізовану допомогу при порушенні слуху внаслідок гострих або хронічних ЛОР-захворювань, травм тощо.

Медична допомога надається безоплатно за направленням сімейного лікаря або ЛОР-лікаря. Ургентну допомогу можна отримати без направлення, наприклад, у разі гострого болю.

Центр слуху забезпечено сучасним обладнанням. Зокрема, тут є ЛОР-комбайн з широким спектром функцій, що дозволяє виконувати отоскопію, ларингоскопію, риноскопію, крапельне зрошення носової порожнини та багато інших діагностичних і лікувальних процедур.

Також незабаром в Центрі слуху буде організовано прийом лікаря-сурдолога. До функціоналу Центру входитиме забезпечення слуховими апаратами мешканців Одеси, які уклали декларацію з сімейними лікарями закладів охорони здоров'я комунальної власності.