Ветерани з Одеси вперше представили Україну на святковому параді човнів у Венеції

Вперше в історії щорічного венеційського параду човнів на Гранд-каналі з’явився український екіпаж — ветерани з Одеси, які пройшли фронт і зазнали поранень.

У традиційному ялi наші захисники вийшли на воду, щоб показати незламність українського духу. Їхня участь стала символом стійкості й гідності — серед історичних костюмів, гондольєрів і тисяч глядачів з усього світу.

На фоні святкового дійства гордо лунало: «Слава Україні!», а над каналом майоріли українські прапори. Це вкотре доводить: попри втрати й випробування, українці здатні перемагати — і на війні, і в мирному житті.