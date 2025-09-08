В Одесі жінка викинула немовля з вікна: дитина загинула

8 вересня до поліції надійшло повідомлення від завідувачки гуртожитку в Приморському районі Одеси про виявлення біля будівлі тіла немовляти без ознак життя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхового будинку. Зараз із жінкою працюють слідчі, триває документування події.

Вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі обставини трагедії з’ясовуються.

Одеське районне управління поліції №1