В Одесі жінка викинула немовля з вікна: дитина загинула
8 вересня до поліції надійшло повідомлення від завідувачки гуртожитку в Приморському районі Одеси про виявлення біля будівлі тіла немовляти без ознак життя.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхового будинку. Зараз із жінкою працюють слідчі, триває документування події.
Вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі обставини трагедії з’ясовуються.
Одеське районне управління поліції №1
