Война Одеські новини Події ТОП Новини 

Наслідки обстрілу Одеси: пошкоджено будинки, є постраждалі

редактор

Унаслідок чергової ворожої атаки на Одесу зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

За попередніми даними, постраждали троє людей.

На місцях працюють усі необхідні служби: рятувальники, медичні бригади, комунальники та представники міської влади.

Для координації допомоги постраждалим та ліквідації наслідків атаки створено оперативний штаб.

Перший заступник міського голови Олександр Філатов повідомив про першочергові заходи підтримки:

  • Вікна та двері у пошкоджених будівлях тимчасово закриватимуть плівкою та листами ОСБ;

  • Постраждалі мешканці можуть звертатися до районної адміністрації для отримання матеріальної допомоги на ремонт житла.

 

Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

Другие интересные новости: