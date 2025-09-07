Наслідки обстрілу Одеси: пошкоджено будинки, є постраждалі
Унаслідок чергової ворожої атаки на Одесу зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.
За попередніми даними, постраждали троє людей.
На місцях працюють усі необхідні служби: рятувальники, медичні бригади, комунальники та представники міської влади.
Для координації допомоги постраждалим та ліквідації наслідків атаки створено оперативний штаб.
Перший заступник міського голови Олександр Філатов повідомив про першочергові заходи підтримки:
Вікна та двері у пошкоджених будівлях тимчасово закриватимуть плівкою та листами ОСБ;
Постраждалі мешканці можуть звертатися до районної адміністрації для отримання матеріальної допомоги на ремонт житла.
