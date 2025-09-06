На вулиці Іцхака Рабіна завершено капремонт бюветного комплексу
Сьогодні бюветний комплекс на вул. Іцхака Рабіна відновив свою роботу після капітального ремонту.
Комунальне підприємство «Сервісний центр» обслуговує бюветний комплекс, що розташований на вул. І. Рабіна, з 2008 року. На початку червня 2025 року робота бюветного комплексу була призупинена для проведення капітального ремонту.
У рамках виконаних робіт було демонтовано пластикову вагонку та виконано облицювання поверхонь стін керамічними плитками, встановлено нові вхідні двері та оновлено покрівлі з полікарбонату.
Також фахівці замінили комунікаційні труби та оновили водовідвід від атмосферних опадів. Зняли стару плитку по периметру та улаштували нове плиткове покриття, у тому числі з тактильних плиток.
Повністю було оновлено зону видачі води, а також пандус для маломобільних груп населення.
У технологічному приміщенні бюветного комплексу проведені роботи з облаштування, замінено покриття підлоги.
Також виконані електромонтажні роботи та оновлена система вентиляції.
Крім того, робітниками КП «Сервісний центр» проведено благоустрій підпорядкованої території, прилеглої до бюветного комплексу.
