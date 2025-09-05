Смертельна ДТП на Ангарській: водій збив жінку на пішохідному переході

Учора ввечері, 4 вересня, на вулиці Ангарській у Одесі сталася смертельна ДТП. 45-річний водій автомобіля Volkswagen Golf збив 59-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Потерпілу доставили до лікарні, але врятувати її не вдалося — вона померла.

Водій був тверезим. Слідчі внесли дані до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення ПДР, що спричинили смерть. Тривають експертизи та з’ясування всіх обставин.