На Одещині двох водіїв судитимуть за ДТП із постраждалими

У Білгород-Дністровському районі поліція завершила розслідування двох ДТП, у яких постраждали пасажири. Обвинувальні акти передано до суду.

Перша аварія сталася взимку в селі Старокозацької громади: 42-річна водійка фургона не впоралась з керуванням під час мокрого снігу, автівка перекинулась. Постраждала пасажирка дістала численні травми, у тому числі переломи.

Друга ДТП трапилася влітку в селі Шабівської громади. 22-річний водій мопеда не впорався з керуванням і впав разом із пасажиром. Той отримав перелом ноги. Після аварії водій вжив алкоголь, перевищивши норму в 6 разів, не мав водійського посвідчення та вже отримав штраф у 3 400 грн.

Обох водіїв обвинувачують у порушенні правил дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 ККУ), що спричинили травми середньої тяжкості. Їм загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керування.