Кінна терапія для ветеранів: крок до відновлення в Одесі
В одному з одеських кінно-спортивних комплексів відбулася перша сесія іпотерапії для ветеранів та осіб з інвалідністю ЗСУ — важливий крок у напрямку їх підтримки та реабілітації.
Іпотерапія — це поєднання руху, взаємодії з природою та емоційної рівноваги. Заняття з кіньми допомагають знижувати стрес, втому та покращують емоційний стан.
Для учасників це було не лише корисне заняття, а й нагода відчути довіру, підтримку та внутрішню силу.
«Це більше, ніж вправи. Це шлях до себе», — поділилися враженнями ветерани.
Захід ініціювали Управління фізичної культури та спорту Одеської міськради та КУ «Сервісний офіс «Хаб Ветеран».
Добавить комментарий
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews