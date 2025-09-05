Кінна терапія для ветеранів: крок до відновлення в Одесі

В одному з одеських кінно-спортивних комплексів відбулася перша сесія іпотерапії для ветеранів та осіб з інвалідністю ЗСУ — важливий крок у напрямку їх підтримки та реабілітації.

Іпотерапія — це поєднання руху, взаємодії з природою та емоційної рівноваги. Заняття з кіньми допомагають знижувати стрес, втому та покращують емоційний стан.

Для учасників це було не лише корисне заняття, а й нагода відчути довіру, підтримку та внутрішню силу.

«Це більше, ніж вправи. Це шлях до себе», — поділилися враженнями ветерани.

Захід ініціювали Управління фізичної культури та спорту Одеської міськради та КУ «Сервісний офіс «Хаб Ветеран».