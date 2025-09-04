В Одесі молодик до смерті побив нового товариша

На вулиці Всеволода Змієнка в Одесі 21-річний хлопець під час п'яної сварки побив до смерті 45-річного знайомого.

Інцидент стався тиждень тому в коридорі будинку, де молодик орендував житло. Після спільного розпиття алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого молодший завдав старшому смертельних ударів по голові. Медики, що прибули на виклик, констатували смерть, а поліція затримала нападника.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. За рішенням суду підозрюваного взято під варту без права внесення застави. Розслідування триває під керівництвом Приморської окружної прокуратури.