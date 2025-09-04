Росія завдала удару балістичними ракетами по Одещині — повідомляється про одного постраждалого

Сьогодні, 4 вересня, російські війська завдали ракетного удару по території Білгород-Дністровського району Одеської області. Для атаки було використано дві балістичні ракети.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Унаслідок обстрілу зазнало пошкоджень майно одного з фермерських господарств — зруйновано складські приміщення, в яких зберігалося зерно.

Крім того, в результаті удару постраждав місцевий житель. 53-річного чоловіка доставлено до лікарні з травмами.