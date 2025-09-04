Одеський хірург присвячує себе пацієнтам і справі життя

У той час, коли дедалі більше українців шукають медичну допомогу за кордоном — у країнах Європи чи Ізраїлі — ми часто не помічаємо справжніх професіоналів, які працюють поряд з нами. Одним із таких є Дмитро Олександрович Жуковський — хірург-уролог 10-ї міської лікарні. Йому лише 38 років, та щоденна праця давно стала не просто роботою, а справжньою місією.

Щодня Дмитро Олександрович виконує складні й відповідальні операції. Від результатів цих втручань залежать не лише здоров’я, а й життя пацієнтів. Він цілком відданий своїй професії й кожному, хто потребує допомоги.

Це покликання — не випадковість. Медицина в родині Жуковських — це традиція. Батько Дмитра понад 25 років очолює Котовську лікарню і все життя працює хірургом, мама — також медичний працівник. Тож вибір сина став природним продовженням родинної справи.

Варто окремо згадати й команду, з якою працює Дмитро Олександрович. Це згуртований колектив досвідчених спеціалістів, які щоденно стоять на варті здоров’я людей. Через історію Дмитра ми дякуємо кожному медику, хто залишився працювати в Україні, хто не знає вихідних і дарує пацієнтам надію.

Сьогодні легко впасти в сумнів і повірити, що якісна медицина можлива лише за кордоном. Але приклад Дмитра Жуковського та його колег доводить: в Україні є лікарі, якими ми можемо й повинні пишатися.