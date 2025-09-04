Обрав лікувати — і не пожалкував: приклад Дмитра Жуковського

У час, коли багато українців звертаються за медичною допомогою за кордон — до Європи чи Ізраїлю, ми часто не помічаємо справжніх героїв, які працюють зовсім поруч. Одним із таких є Дмитро Олександрович Жуковський, хірург-уролог 10-ї міської лікарні. Йому лише 38 років, але щоденна праця вже давно перетворилася на місію.

Практично щодня він проводить операції, серед яких — найскладніші та найвідповідальніші. Від результатів цих втручань залежать людські життя та долі. Дмитро Олександрович повністю присвятив себе медицині й своїм пацієнтам.

Це не випадковість. У його родині лікарська справа — справжня традиція. Батько понад 25 років очолював Подільську міську лікарню як головний лікар і все життя працює хірургом. Мама — також медик. Тож медицина для Дмитра — не просто фах, а покликання, що передається з покоління в покоління.

Окремо варто сказати про колектив, у якому він працює. Це згуртована команда висококласних фахівців, які щодня разом борються за здоров’я своїх пацієнтів. У особі Дмитра Олександровича ми висловлюємо вдячність кожному медичному працівнику, хто залишився в Україні, хто працює без вихідних і дарує людям надію.

Сьогодні не так важко засумніватися, іноді здається, що найкраще — лише за кордоном. Але приклад Дмитра Жуковського та його колег доводить: і в Україні є медики, якими можна щиро пишатися.