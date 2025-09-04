120 одеситів пільгових категорій з освітніх закладів Одеси пройдуть оздоровлення в таборі «Синевирське озеро» на Закарпатті

З 3 по 23 вересня 2025 року в оздоровчому таборі «Синевирське озеро» (Хустський район, Закарпатська область) оздоровлюватимуться 22 дитини з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячого будинку «Перлинка».

Також на відпочинок направлені 98 дітей закладів загальної середньої освіти, з них: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, – 10; дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), – 8; дітей з інвалідністю – 3; дітей учасників бойових дій – 51; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, - 7; дітей-учасників творчих колективів і спортивних змагань – 18; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи, – 1.

Для дітей організоване комфортне проживання, якісне харчування та змістовне дозвілля.

У програмі екскурсійних заходів передбачено відвідування культурно-мистецьких закладів та екскурсій, творчі майстер-класи, активні ігри та конкурси.