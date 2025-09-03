Урочистості з нагоди Дня міста в Одесі завершилися концертом на Дерибасівській

В Одесі святкування Дня міста завершилося грандіозним концертом на вул. Дерибасівській. Під відкритим небом у центрі Одеси зібралися тисячі одеситів та гостей міста.

«Цьогоріч святкування Дня міста було безпрецедентним: від Венеції до Ванкувера, від Берліна до Балтімора. У Франції, Австрії, Німеччині, США, Канаді, Великій Британії десятки міст, тисячі людей святкували разом з Одесою. Ми отримуємо щирі привітання від єврокомісарів, депутатів Бундестагу, британських лордів, мерів європейських столиць. Одеса — це не точка на карті і не дата в календарі. Це ритм. Це стиль. Це гумор. Це свобода. Але головне — це ми з вами. І тут, на Дерибасівській, ми будемо святкувати разом із Kalush! Цей колектив став символом сучасної української музики. Голосом, який звучить на весь світ. І сьогодні Kalush звучить для Одеси. З Днем міста, Одесо!» - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Під час концерту на сцені виступали провідні хореографічні ансамблі Одеси, учні мистецьких шкіл, талановиті вокалісти, які представили витончені класичні номери та драйвові сучасні постановки.

Спеціальні гості вечора: гурт JAZZ INSIDE з атмосферним джазовим настроєм; МУАЯД — фіналіст нацвідбору на «Євробачення-2025».

Кульмінацією вечора став виступ хедлайнера — легендарного гурту Kalush Orchestra, який подарував незабутні емоції.