Шахрай заволодів квартирою померлого француза в Одесі: збитки — понад 7 млн грн

Слідчі завершили досудове розслідування справи щодо 45-річного жителя Запоріжжя, який у змові з іншими особами незаконно привласнив елітну нерухомість в Одесі, що належала померлому громадянину Франції. Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними поліції, зловмисник підробив документи, які нібито підтверджували продаж квартири ще за життя власника — у вигляді договору купівлі-продажу в розстрочку та заяви про повну оплату. На основі цих фіктивних паперів було здійснено державну реєстрацію майна на підставну особу.

У результаті шахрайських дій майно не потрапило до законного спадкоємця — неповнолітнього сина померлого — чим завдано збитків на понад 7 мільйонів гривень. За клопотанням слідчих, на квартиру накладено арешт.

Підозрюваному інкримінують:

ч. 5 ст. 190 ККУ — шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану;

ч. 3, ч. 4 ст. 358 ККУ — підроблення та використання підроблених офіційних документів, у тому числі нотаріальних.

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувачення в суді підтримуватиме Одеська обласна прокуратура.

Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження.