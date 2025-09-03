Підрив за $800: жінка виготовляла вибухівки для теракту в Ізмаїлі

28-річна мешканка Ізмаїла виготовила кілька саморобних вибухових пристроїв після того, як її завербували через месенджер невідомі особи. За виконання завдань їй пообіцяли 800 доларів, проте грошей вона так і не отримала.

За вказівкою «кураторів», жінка орендувала квартиру, де з придбаних у місцевих магазинах компонентів збирала вибухівки. Перший пристрій вона встановила біля житлового будинку, однак він не спрацював. Другий — вибухнув, коли до нього наблизився місцевий житель. Чоловік отримав осколкові поранення, був госпіталізований, а згодом відпущений додому.

Поліція Ізмаїла спільно з обласними оперативниками за кілька годин встановила та затримала підозрювану. З її квартири та місця події вилучено речові докази. Жінку затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

Наразі їй готують підозру за ч. 2 ст. 258 КК України — терористичний акт, що передбачає до 12 років ув’язнення з можливістю конфіскації майна. Слідчі дії тривають, процесуальне керівництво здійснює Ізмаїльська окружна прокуратура.